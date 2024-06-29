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Сегодня, 05:24

Масалитин: «Вопрос, насколько эта маска будет или не будет сковывать Мбаппе в матчах плей-офф»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин считает, что защитная маска может помешать нападающему сборной Франции Килиану Мбаппе играть в полную силу.

«С этой маской он с осторожностью играет. Был у него контакт с Левандовски, поляк зацепил эту маску — конечно, Мбаппе тяжело. И вопрос, насколько эта маска будет или не будет его сковывать», — цитирует «Газета.Ru» Масалитина.

Французский форвард получил перелом носа в матче 1-го тура группового турнира Евро-2024 против Австрии (1:0). Игру против Нидерландов он пропустил, а с Польшей отыграл без замен и реализовал пенальти.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2024/06/28/23347675.shtml
Валерий Масалитин
Килиан Мбаппе
Футбол
Евро-2024
Сборная Франции по футболу
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