Масалитин: «Если Мбаппе реализует два-три момента за игру, у бельгийцев шанса не будет»

Экс-игрок ЦСКА Валерий Масалитин считает Францию фаворитом в матче 1/8 финала чемпионата Европы против Бельгии.

«Французы все-таки выглядят фаворитами в этой паре. У Бельгии кризис, команда почти 14 лет не меняется. Кто-то приходит и уходит, но запаса нет. Де Брейне себя не проявляет, Лукаку не везет: забил три мяча, и все отменили, а моменты реализовать не может. Примерно в такой же ситуации у французов Мбаппе — куча моментов, а забил только с пенальти. Но у Франции есть резервы — могут играть Жиру, Тюрам. А у Бельгии такого резерва нет. Да, команда опытная, может затащить игру в серию пенальти. Но тут все будет зависеть от французов. Если Мбаппе реализует два-три момента за игру, у бельгийцев шанса не будет», — цитирует «Газета.Ru» Масалитин.

Сборная Франции в 1/8 финала сыграет против команды Бельгии. Встреча состоится в понедельник, 1 июля, и начнется в 19:00 по московскому времени.