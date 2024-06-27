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Сегодня, 04:08

Масалитин: «Сборная Франции может собраться в нужный момент»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Футбольный эксперт Валерий Масалитин считает, что сборная Франции может собраться в нужный момент.

«Каждый готовится к этому турниру по-разному. Может, французы были под нагрузкой, и еще не переварили ее. Возможно, эмоций не хватает после длинного сезона. Сейчас пойдут матчи на выбывание, и будет интересно посмотреть кто, чего и как. Это другая психология, цена ошибки. Команда-то опытная. Она может собраться в нужный момент. Ее не надо учить это делать. Там нет юнцов, которые не знают, как действовать в этой ситуации. Уверен, у французов проблем не будет. Каждый решает свои задачи на этом этапе. В плей-офф уже надо включаться на полную», — цитирует «Евро-Футбол.Ру» Масалитина.

Французы со второго места вышли в плей-офф Евро-2024. В 1/8 финала команда Дидье Дешама встретится с Бельгией.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/1004899930/1005665264_masalitin_nazval_sbornuyu_kotoraya_mojet_vyistrelit_v_pley-off
Валерий Масалитин
Футбол
Евро-2024
Сборная Франции по футболу
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