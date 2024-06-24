Непомнящий: «От Кварацхелии на этом Евро ждали большего»

Российский тренер Валерий Непомнящий оценил шансы сборной Грузии на выход в плей-офф Евро-2024.

«Шансы сборной Грузии выйти из группы практически равны нулю. Команда все-таки еще сыровата для решения таких больших задач. И даже Кварацхелия не справился с давлением крупного турнира. От него на этом Евро ждали большего. Но не будем забывать, что Грузия — дюбютант турнира. Думаю, болельщики уже довольны тем, что команда смогла набрать хотя бы одно очко», — цитирует Непомнящего «РБ Спорт».

Сборная Грузии уступила Турции (1:3) и сыграла вничью с Чехией (1:1) в первых двух турах группового турнира Евро-2024. Команда занимает последнее место в группе F перед заключительным туром.