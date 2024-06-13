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Париж-2024

Сегодня, 22:48

Валуев назвал неинтересными Евро-2024 и Олимпиаду в Париже без российских спортсменов

Николай Валуев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Бывший чемпион мира по боксу, депутат Госдумы РФ Николай Валуев в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос о том, будет ли он смотреть чемпионат Европы 2024.

«Неинтересно, как и Олимпиада, так как наших там нет», — сказал Валуев «СЭ».

Чемпионат Европы-2024 пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля. Российские сборные с февраля 2022 года отстранены от участия в международных соревнованиях.

Олимпиада-2024 пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа. Российские спортсмены допущены до участия в турнире в нейтральном статусе без использования национальной символики.

(Константин Передерий)

Евро-2024
Николай Валуев
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