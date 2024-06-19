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Сегодня, 14:54

Валуев с иронией отнесся к заявлению замминистра цифровизации Польши о кибератаке со стороны России

Николай Валуев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Бывший чемпион мира по боксу, депутат Госдумы РФ Николай Валуев прокомментировал «СЭ» новость о кибератаке российских хакеров на польское телевидение.

19 июня заместитель министра цифровых технологий Павел Ольшевский заявил, что российские хакеры атаковали польский телеканал TVP прямо перед началом матча Евро-2024 Польша — Нидерланды (1:2). Никаких доказательств при этом Ольшевский не привел.

«Ключевое в этой ситуации — отсутствие доказательств», — сказал Валуев «СЭ».

Сборная Польши на Евро-2024 попала в группу D и занимает третье место после первого тура. Команда не набрала ни одного очка и опережает идущую четвертой Австрию по дополнительным показателям.

Во втором туре групповой стадии поляки встретятся с австрийцами (21 июня), а в третьем — с французами (25 июня).

(Александр Абустин)

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Футбол
Евро-2024
Сборная Польши по футболу
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