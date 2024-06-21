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Сегодня, 18:40

Валуев жестко отреагировал на появление украинского флага с призывом к выборам на трибуне Евро-2024

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Бывший чемпион мира по боксу, депутат Госдумы РФ Николай Валуев в разговоре с «СЭ» отреагировал на появление украинского флага с призывом к выборам во время матча между сборными Украины и Словакии на Евро-2024.

«Там этой «свободы» хоть отбавляй. Меня эти вопросы не волнуют. Нет смысла пустое обсуждать. Зеленский по конституции не президент. Но он будет рулить столько, сколько ему позволят кураторы. Что тут удивительного? Украина давно не суверенное государство. И вообще не государство. Им не дадут выборы, пока кураторы не позволят», — сказал Валуев «СЭ».

В матче 2-го тура группового турнира Евро-2024 между сборными Словакии и Украины, проходившим 21 июня был замечен флаг Украины с надписью Give us elections back!, что означает «Верните нам выборы!». Баннер провисел на трибуне до середины первого тайма, затем был убран. Игра закончилась победой украинцев со счетом 2:1.

Константин Передерий

Евро-2024
Сборная Словакии по футболу
Сборная Украины по футболу
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