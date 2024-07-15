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Сегодня, 09:23

Ван дер Ваарт недоволен игрой Беллингема за Англию на Евро-2024

Виктория Кравченко
Джуд Беллингем.
Фото Reuters
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Экс-игрок мадридского «Реала» Рафаэль ван дер Ваарт рассказал, что думает об игре полузащитника сборной Англии Джуда Беллингема на чемпионате Европы.

«У Беллингема нет тонкой обработки мяча. Он сильный футболист, который может стабильно работать на поле 90 минут. Но я бы поспорил с десяткой на его спине. Он не тянет на «десятку», — цитирует бывшего полузащитника сборной Нидерландов NOS.

Сборная Англии проиграла во втором подряд финале чемпионата Европы. В 2021 году англичане уступили Италии.

Беллингем сыграл за Англию 7 матчей на Евро-2024 и забил 2 мяча.

Джуд Беллингем
Рафаэл ван дер Варт
Евро-2024
Сборная Англии по футболу
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