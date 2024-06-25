Ван дер Варт раскритиковал игру Вермана в матче Нидерландов с Австрией на Евро-2024

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Бывший полузащитник сборной Нидерландов Рафаэль Ван дер Варт прокомментировал замену хавбека Йоея Вермана на 35-й минуте матча третьего тура группового турнира Евро-2024 с Австрией (2:3).
«Жалко было Йоея Вермана. Я был рад, что его убрали, потому что очень грустно было смотреть на то, как он играет», — цитирует Ван дер Варта Euro 24 Hub в соцсети Х (ранее Twitter).
После замены 25-летний футболист заплакал на скамейке запасных.
Нидерландцы набрали четыре очка и расположились на третьей строчке группы на Евро-2024.