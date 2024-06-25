Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Евро. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Чемпионат Европы

Сегодня, 23:39

Ван дер Варт раскритиковал игру Вермана в матче Нидерландов с Австрией на Евро-2024

Виктория Кравченко
Telegram Дзен

Бывший полузащитник сборной Нидерландов Рафаэль Ван дер Варт прокомментировал замену хавбека Йоея Вермана на 35-й минуте матча третьего тура группового турнира Евро-2024 с Австрией (2:3).

«Жалко было Йоея Вермана. Я был рад, что его убрали, потому что очень грустно было смотреть на то, как он играет», — цитирует Ван дер Варта Euro 24 Hub в соцсети Х (ранее Twitter).

После замены 25-летний футболист заплакал на скамейке запасных.

Нидерландцы набрали четыре очка и расположились на третьей строчке группы на Евро-2024.

Рафаэл ван дер Варт
Евро-2024
Сборная Нидерландов по футболу
0
Читайте также
Словенец Облак и сербка Данилович встречаются с 2023 года
ИИХФ проигнорировала россиян в статье о победе «Флориды» в Кубке Стэнли
Момент удара ВСУ по пляжу в Севастополе сняли камеры видеонаблюдения
Товарищ-автогол, голландские раздолбаи и никакой Франции в лидерах. Что случилось в матче Нидерланды – Австрия
Суд в Дагестане арестовал на 10 суток экс-главу Сергокалинского района
Машина рухнула с парковки торгового центра «Галерея» в Краснодаре
Популярное видео
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
Материалы сюжета: Евро 2024, групповой турнир: главные материалы — расписание и обзоры матчей
Евро-2024: результаты матчей 25 июня
Дания и Сербия сыграли вничью в матче Евро-2024
Словения сыграла вничью с Англией и вышла в плей-офф Евро-2024
Англия и Словения сыграли вничью. Онлайн-трансляция матча Евро-2024
В Мюнхене — столкновение сербских фанатов с немецкой полицией. В ход пошел слезоточивый газ
Дешам: «Мбаппе был очень хорош в матче против Польши»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Мартинес рассказал о важности матча сборной Португалии с Грузией

Словения сыграла вничью с Англией и вышла в плей-офф Евро-2024