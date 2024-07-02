Ван Дейк — о разгромной победе Нидерландов над Румынией: «Горжусь. Мы сыграли хороший матч»

Капитан сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк остался доволен выступлением команды в матче 1/8 финала Евро-2024 с Румынией.

Встреча проходила на «Альянц Арене» в Мюнхене и завершилась со счетом 3:0 в пользу нидерландцев.

«Горжусь. Конечно, я рад, потому что мы сыграли хороший матч. В обороне мы были надежны, не давали сопернику много шансов. Может быть, мы могли бы забить больше. После очень бурной недели, когда было многое сказано, нам пришлось показать себя сегодня. Я думаю, что в целом нам это удалось очень хорошо. Конечно, всегда есть вещи, которые можно улучшить. Но мы можем гордиться собой, тем, как мы ответили», — заявил ван Дейк.

Лучшим игроком встречи был признан нидерландский форвард Коди Гакпо, который забил гол и сделал результативную передачу.

Сборная Нидерландов в четвертьфинале Евро-2024 сыграет с победителем матча Австрия — Турция. Четвертьфинальная встреча пройдет 6 июля в Берлине.