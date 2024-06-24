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Сегодня, 11:19

Ван Дейк поделился мнением о перспективах сборной Нидерландов на Евро-2024

Виктория Кравченко
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Капитан сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк рассказал, что думает о перспективах национальной команды перед матчем с Австрией в 3-м туре чемпионата Европы.

Он отметил, что ожидания очень высоки.

«Ожидания высоки, в том числе и от нас самих. После игры с Францией мы, как игроки, честно сказали друг другу, что нужно улучшить. Необходимо выступить лучше, чем в матче с Францией. Мы все еще способны добиться прогресса на этом чемпионате Европы», — цитирует ван Дейка Reuters.

В последнем туре Нидерланды сыграют с Австрией, а Франция встретится с Польшей. Обе игры состоятся 25 июня.

Евро-2024
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