Ван Дейк рассказал, что думает о предстоящем матче Нидерландов с Польшей на Евро-2024

Защитник сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк рассказал, чего ждет от матча 1-го тура группового этапа чемпионата Европы с командой Польши. Встреча состоится в воскресенье, 16 июня. Он отметил, что в Германии будет много польских фанатов.

«Трудный соперник, хорошие игроки. Я точно знаю, что в Германии будет много польских болельщиков, которые усложнят нам задачу. Нам очень нужны наши фанаты в этой встрече, первая игра на Евро трудная всегда. Впереди нас ждет настоящий бой», — цитирует ван Дейка сайт УЕФА.

Команды сыграют на стадионе «Фолькспаркштадион» в Гамбурге. Начало матча — в 16.00 мск.

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