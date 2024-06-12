Эфир
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Евро. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Чемпионат Европы

Сегодня, 16:04

Ван Дейк рассказал, что думает о предстоящем матче Нидерландов с Польшей на Евро-2024

Виктория Кравченко
Telegram Дзен

Защитник сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк рассказал, чего ждет от матча 1-го тура группового этапа чемпионата Европы с командой Польши. Встреча состоится в воскресенье, 16 июня. Он отметил, что в Германии будет много польских фанатов.

«Трудный соперник, хорошие игроки. Я точно знаю, что в Германии будет много польских болельщиков, которые усложнят нам задачу. Нам очень нужны наши фанаты в этой встрече, первая игра на Евро трудная всегда. Впереди нас ждет настоящий бой», — цитирует ван Дейка сайт УЕФА.

Команды сыграют на стадионе «Фолькспаркштадион» в Гамбурге. Начало матча — в 16.00 мск.

Группа Франции и Нидерландов на Евро-2024: составы команд, расписание матчей и где смотреть

Вирджил ван Дейк
Сборная Нидерландов по футболу
Сборная Польши по футболу
Чемпионат Европы по футболу
0
Читайте также
Британские СМИ опасаются, что сербские фанаты нападут на англичан на Евро
Лучший игрок РПЛ: Максименко собрал пять первых мест в голосовании футболистов «Спартака»
В Крыму национализировали активы экс-премьера Украины Яценюка и певицы Джамалы
«Спартак» возвращает беглого воспитанника, Смолов уезжает из Москвы, «Динамо» решило проблему с вратарями. Главные трансферные слухи РПЛ за 12 июня
Путин утвердил новую структуру управлений в администрации президента РФ
Актриса из сериала «Мажор-2» Гала Самойлова умерла в возрасте 45 лет
Популярное видео
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
Материалы сюжета: Евро 2024: обратный отсчет до чемпионата Европы — заявки сборных и даты турнира
Лучший игрок РПЛ: Кордоба и Алонсо получили от футболистов «Краснодара» больше баллов, чем Сперцян
Буффон считает, что сборную Италии недооценивают перед чемпионатом Европы-2024
Сергеев: «Хочется, чтобы на Евро наконец победила сборная Англии»
Мбаппе заявил о намерении выиграть Евро-2024 в роли капитана сборной Франции
Нагельсман прокомментировал вызов Джана в сборную Германии на Евро-2024
Группа B Евро-2024: последний танец Модрича, очередная битва Италии и Испании, скромная Албания
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Моуринью спрогнозировал итоги Евро-2024

Нагельсман прокомментировал вызов Джана в сборную Германии на Евро-2024