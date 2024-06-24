Вартапетов: «У Варги была более благоприятная ситуация, чем у Эриксена»

Врач сборной России Михаил Вартапетов прокомментировал инцидент, случившийся на 68-й минуте матча группового этапа Евро-2024 Шотландия — Венгрия (0:1).

Нападающий Венгрии Барнабаш Варга столкнулся с голкипером Ангусом Ганном, после чего госпитализировали. Игрок получил сотрясение мозга и множественные переломы костей лица.

«Сложно говорить о всех тонкостях травмы Варги, но, насколько я знаю, игрок пришел в себя и его жизни ничего не угрожает. У венгра не было остановки сердца и грубого нарушения сердечного ритма, как у Эриксена. У Варги была более благоприятная ситуация.

Вполне возможно, что при таком столкновении и попадании в висок кратковременная потеря сознания связана с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга. В этом случае важно динамическое наблюдение нейрохирурга и обследования. В случае Варги этот минимум был уже проведен, и сейчас ситуация для футболиста благоприятная. Его жизни и здоровью ничего не угрожает. Сроки восстановления могут быть разные — они зависят от тяжести повреждения: от сотрясения — вплоть до ушиба головного мозга. Поэтому период реабилитации варьируется от одной недели до месяца и больше. Но для этого надо знать медицинские подробности этого повреждения», — сказал Вартапетов Sport24.

Венгрия набрала 3 очка и заняла третье место в группе A. Команда Марко Росси сохранила шансы на участие в плей-офф чемпионата Европы. Шотландия с 1 очком заняла 4-ю строчку и завершила выступление на Евро-2024.