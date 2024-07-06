Английский журналист: «Со Швейцарией Англия готова сыграть по схеме с тремя центральными защитниками»

Джонатан Уилсон, ведущий автор The Guardian и главный редактор альманаха The Blizzard, в интервью «СЭ» поделился ожиданиями от матча сборной Англии матч со Швейцарией в 1/4 финала Евро-2024.

— Кого бы вы использовали иначе, чем Саутгейт, и кого бы взяли на турнир из тех, кого не взял он?

— Довольно сложный вопрос. Повторяю, на мой взгляд, Беллингем должен играть глубже, и многие проблемы исчезли бы. Но это работало бы, если бы все были здоровы. Со Швейцарией Англия готовится играть с тремя центральными защитниками, что меня очень удивляет. Не думал, что подобное случится, но сейчас, похоже, команда выйдет с тройкой. Предполагаю, это означает, что Сака будет действовать по всей левой бровке, а это большой сюрприз. Но он хорошо выглядел на данной позиции, когда перешел туда после замен в матче со Словакией. И возможно, это способ создать ту самую атакующую ширину, которой не хватало.

Матч 1/4 финала Евро-2024 между сборными Англии и Швейцарии состоится в субботу, 6 июля, и начнется в 19.00 мск.