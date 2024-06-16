Вегхорст забил самый быстрый гол сборной Нидерландов на Евро после выхода на замену

Форвард сборной Нидерландов Ваут Вегхорст отличился в матче группового турнира чемпионата Европы-2024 против Польши (2:1).

31-летний голландец стал автором самого быстрого гола национальной команды на Евро после выхода на замену: форвард появился на поле на 81-й минуте и отличился через 2 минуты и 18 секунд.

В группе D Нидерланды набрали 3 очка и возглавили турнирную таблицу, Польша — на последнем месте.

В следующем матче Нидерланды 21 июня сыграют с Францией, Польша в этот же день встретится с Австрией.