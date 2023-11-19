19 ноября сборная Венгрии по футболу на своем поле в Будапеште сыграет против Черногории в матче группы G отборочного турнира на Евро-2024. Встреча пройдет на стадионе «Ференц Пушкаш». Начало — в 17.00 по московскому времени.

Канал «Матч Футбол 1» в прямом эфире покажет видеотрансляцию игры Венгрия — Черногория. Начало — в 16.50 мск.

Ключевые события противостояния Венгрия — Черногория будут доступны в матч-центре «СЭ».

Венгры, которые досрочно обеспечили себе выход на Евро-2024, лидируют в турнирной таблице группы с 15 очками. Черногория — третья с 11 баллами.

Чемпионат Европы в 2024 году пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля.

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