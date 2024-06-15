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Сегодня, 17:55

Гол и передача Эбишера принесли сборной Швейцарии победу над Венгрией на Евро-2024

Сборная Швейцарии обыграла Венгрию на Евро-2024
Игнат Заздравин
Корреспондент
Мишель Эбишер (справа).
Фото Global Look Press
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Сборная Швейцарии победила Венгрию в матче 1-го тура группового турнира чемпионата Европы по футболу — 3:1.

Счет на 12-й минуте открыл форвард сборной Швейцарии Квадво Дуа. В конце первого тайма преимущество удвоил Мишель Эбишер. На его счету гол и результативная передача.

На 66-й минуте венгры отыграли один мяч благодаря голу Барнабаша Варги.

Окончательный счет в концовке установил Бриль Эмболо.

Швейцария (3 очка) вышла на второе место в группе А. Венгрия (0) идет третьей. В предыдущем матче этого квартета сборная Германии разгромила Шотландию (5:1).

Чемпионат Европы. Группа A
15 июн, 16:00. RheinEnergieStadion (Кельн)
Венгрия
1:3
Швейцария

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/europe/2024/final/groups/
Футбол
Евро-2024
Сборная Венгрии по футболу
Сборная Швейцарии по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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