Гол и передача Эбишера принесли сборной Швейцарии победу над Венгрией на Евро-2024

Сборная Швейцарии победила Венгрию в матче 1-го тура группового турнира чемпионата Европы по футболу — 3:1.

Счет на 12-й минуте открыл форвард сборной Швейцарии Квадво Дуа. В конце первого тайма преимущество удвоил Мишель Эбишер. На его счету гол и результативная передача.

На 66-й минуте венгры отыграли один мяч благодаря голу Барнабаша Варги.

Окончательный счет в концовке установил Бриль Эмболо.

Швейцария (3 очка) вышла на второе место в группе А. Венгрия (0) идет третьей. В предыдущем матче этого квартета сборная Германии разгромила Шотландию (5:1).