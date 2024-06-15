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Судейство

Сегодня, 16:45

Венгрия — Швейцария: судьям снова потребовалась помощь ВАР. Гол засчитан правильно

Александр Бобров
Шеф-редактор
Момент матча Венгрия — Швейцария.
Фото Скриншот трансляции
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В первом тайме матча чемпионата Европы-2024 Венгрия — Швейцария ошибся второй ассистент судьи Андраж Ковачич, зафиксировавший положение «вне игры» у нападающего швейцарской команды Квадво Дуа, открывшего счет.

После непродолжительной проверки с помощью технологии полуавтоматического определения офсайда видеоарбитры сообщили арбитру Славко Винчичу, что решение его помощника следует изменить и засчитать взятие ворот. В итоге гол Дуа был правильно засчитан.

Это уже четвертое вмешательство ВАР на турнире. На предыдущем чемпионате Европы их в общей сложности было 17.

Чемпионат Европы. Группа A
15 июн, 16:00. RheinEnergieStadion (Кельн)
Венгрия
Швейцария

Евро-2024
Сборная Венгрии по футболу
Сборная Швейцарии по футболу
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