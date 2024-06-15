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Венгрия — Швейцария: во сколько смотреть и кто показывает трансляцию матча Евро 2024

Венгрия сыграет со Швейцарией в рамках Евро-2024 15 июня
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Сборная Швейцарии.
Фото AFP
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Венгрия сыграет со Швейцарией в матче группового этапа чемпионата Европы по футболу-2024 в субботу, 15 июня. Игра пройдет в рамках группы А на стадионе «Рейн Энерги» в Кельне, Германия. Начало — в 16.00 по московскому времени.

Ключевые события матча Венгрия — Швейцария будут доступны в разделе «Матч-центр» на сайте «СЭ». Онлайн-платформа «Okko Спорт» покажет матч в прямом эфире.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча 1-го тура группового этапа Евро-2024.

Соперники встречались между собой 46 раз. Сборная Венгрии одержала в них 30 побед, 11 раз побеждала сборная Швейцарии, 5 матчей завершились вничью.

В последний раз команды встречались в отборе ЧМ-2018, и тогда Швейцария оба раза оказалась сильнее — 3:2 и 5:2.

Доминик Собослаи&nbsp;&mdash; Джердан Шакири. Венгрия — Швейцария: онлайн-трансляция матча Евро-2024

Футбол
Сборная Венгрии по футболу
Сборная Швейцарии по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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