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Сегодня, 16:00

Венгрия — Швейцария: время начала и где смотреть трансляцию матча Евро 2024

Венгрия и Швейцария сыграют в рамках группы А Евро-2024 15 июня
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Сборная Швейцарии.
Фото AFP
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Венгрия и Швейцария сыграют в матче группового этапа чемпионата Европы по футболу-2024 в субботу, 15 июня. Встреча пройдет в рамках группы А на стадионе «Рейн Энерги» в Кельне, Германия. Начало — в 16.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча 1-го тура группового этапа Евро-2024.

Ключевые события матча Венгрия — Швейцария будут доступны в разделе «Матч-центр» на сайте «СЭ». Онлайн-платформа «Okko Спорт» покажет матч в прямом эфире.

Групповой турнир Евро-2024 продлится до 26 июня. Также в группе А выступают Шотландия и Германия.

Матчи плей-офф стартуют 28 июня со стадии 1/8 финала. Четвертьфиналы будут сыграны 5 и 6 июля. Полуфиналы — 9 и 10 июля. Финал состоится 14 июля на арене «Олимпиаштадион» в Берлине.

Трофей чемпионов Европы по&nbsp;футболу на&nbsp;Олимпийском стадионе в&nbsp;Берлине. Евро 2024 — основная информация: даты и расписание матчей, все сборные и города турнира

Футбол
Сборная Венгрии по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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