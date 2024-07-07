Веркаутерен — о Тедеско: «Он точно продолжит работу в сборной Бельгии»

Спортивный директор Королевской футбольной ассоциации Бельгии Франк Веркаутерен в разговоре с «СЭ» сообщил, что главный тренер национальной сборной Доменико Тедеско продолжит работу после вылета команды с Евро-2024.

«Принято ли финальное решение по будущему Тедеско? Да. Нам все еще нужно провести анализ, но вопрос о его отставке не стоит. Он точно продолжит работу в сборной Бельгии», — сказал Веркаутерен «СЭ».

Сборная Бельгии уступила Франции в матче 1/8 финала чемпионата Европы (0:1). Тедеско возглавил национальную команду в феврале 2023 года.