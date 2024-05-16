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Сегодня, 12:38

Вернер и Зюле не будут вызваны в сборную Германии на Евро-2024

Виктория Кравченко
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Нападающий «Тоттенхэма» Тимо Вернер и защитник дортмундской «Боруссии» Никлас Зюле пропустят чемпионат Европы. Игроки не будут вызваны на турнир, сообщает журналист и инсайдер Флориан Плеттенберг в социальной сети X (ранее Twitter).

Ранее была опубликована предварительная заявка сборной Германии по футболу. В полном виде состав команды станет известен сегодня, 16 мая.

В АПЛ Вернер провел 13 матчей, забив два гола и сделав три результативные передачи. Зюле в 23 играх бундеслиги отметился одним забитым мячом.

Евро-2024 пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года. Матчи турнира примут 10 стадионов в 10 городах.

Тимо Вернер
Евро-2024
Сборная Германии по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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