Вернер и Зюле не будут вызваны в сборную Германии на Евро-2024

Нападающий «Тоттенхэма» Тимо Вернер и защитник дортмундской «Боруссии» Никлас Зюле пропустят чемпионат Европы. Игроки не будут вызваны на турнир, сообщает журналист и инсайдер Флориан Плеттенберг в социальной сети X (ранее Twitter).

Ранее была опубликована предварительная заявка сборной Германии по футболу. В полном виде состав команды станет известен сегодня, 16 мая.

В АПЛ Вернер провел 13 матчей, забив два гола и сделав три результативные передачи. Зюле в 23 играх бундеслиги отметился одним забитым мячом.

Евро-2024 пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года. Матчи турнира примут 10 стадионов в 10 городах.