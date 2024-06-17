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Сегодня, 12:03

Вьештица: «Сербия не заслужила поражения. Обидно в такой игре терять очки»

Зарина Халимхонова
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Бывший защитник «Зенита» Милан Вьештица прокомментировал поражение сборной Сербии от Англии (0:1) в матче 1-го тура группы C на Евро-2024.

«Сербия не заслужила поражения. Обидно в такой игре терять очки. Англия в последние 20 минут не могла выйти со своей половины поля — это радует. Команда сыграла очень хорошо. Нам просто не повезло. Надеюсь, в матче со Словенией ребята покажут такую же игру. Если выйдут с такой же самоотдачей, то этого хватит, чтобы забрать три очка. Решающая встреча будет как раз против них. В любом случае мы верим и надеемся, что сможем выйти из группы и пройти в следующий этап», — сказал Вьештица «СЭ».

В следующем туре Англия 20 июня сыграет с Данией, Сербия в этот же день встретится со Словенией.

Евро-2024
ФК Зенит
Милан Вьештица
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