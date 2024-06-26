Алдонин: «Сборная Англии показывает скучный футбол на Евро, игроки выглядят уставшими»

Бывший игрок сборной России Евгений Алдонин поделился мнением о проходящем в Германии чемпионате Европы по футболу.

«У меня складывается ощущение, что на Евро много скучных матчей. Особенно в первом и втором туре фавориты особо не включались, вели тактическую борьбу за позицию в таблице. Англичане с быстрыми игроками демонстрируют очень блеклый футбольчик. Французы пока свой максимум не включают тоже. Пока на Евро нет матчей с искрометным футболом.

Достойно смотрятся только немцы, испанцы и австрийцы меня удивили. Мне кажется, поляков в группе австрийцы не заметили. Очень крепкая, классная команда. Не скажу, что Англия — главное разочарование, но футбол скучный. Игроки выглядят уставшими. Когда устраивает ничья в группе, включаться тяжело, но в плей-офф так играть нельзя», — приводит слова Алдонина Legalbet.

В группе С Англия заняла первое место (5 очков). В трех матчах на групповой стадии англичане забили два гола. Следом за Англией идут Дания (3 очка), Словения (3 очка) и Сербия (2 очка).