Онопко — о сборной Испании: «Уверен, они смогут повторить успех чемпионского поколения»

Бывший защитник «Райо Вальекано», тренер «Ростова» и сборной России Виктор Онопко прокомментировал «СЭ» победу сборной Испании над Германией (2:1 д.в.) в 1/4 финала Евро-2024.

«Рад за испанцев. Болел за них с самого начала. Футбол этой сборной мне нравится. Испания заслуживает выиграть Евро. Они в хорошем смысле меня удивляют. Еще не видел таких испанцев, которые бы так оборонялись и столько бегали. Да, было поколение, которое выиграло чемпионат Европы и мира. Но эта команда действительно выделяется на фоне всех остальных. Я уверен, что они смогут повторить успех чемпионского поколения сборной Испании и стать ярким поколением в европейском и мировом футболе», — сказал Онопко «СЭ».

Сборная Испании стала первым полуфиналистом Евро-2024. Команда Луиса де ла Фуэнте сыграет с победителем пары Португалия — Франция. Германия вылетела в четвертьфинале домашнего чемпионата Европы.