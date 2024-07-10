Онопко — о Ямале: «Ему пророчат карьеру Месси, но пока не могу назвать его будущей мировой звездой»

Бывший защитник «Райо Вальекано», тренер «Ростова» и сборной России Виктор Онопко в разговоре с «СЭ» оценил игру нападающего сборной Испании Ламина Ямаля, который был признан лучшим игроком полуфинального матча Евро-2024 против сборной Франции (2:1).

16-летний Ямаль стал самым молодым автором гола в истории Евро и чемпионатов мира.

«Не могу пока сказать, что он будущая мировая звезда. Ему все уже пророчат карьеру Месси. Но все будет зависеть только от него. Это целеустремленный парень, он находится в хороших руках и выступает в хорошем чемпионате. Думаю, он будет прогрессировать. Но пока сказать, что он будет мировой звездой, не могу», — сказал Онопко «СЭ».

Второй финалист определится в матче Нидерланды — Англия, который состоится 10 июля. Финал Евро-2024 пройдет 14 июля на «Олимпийском» стадионе в Берлине.