Саньоль: «Наша единственная задача заключалась в том, чтобы грузинский народ гордился своими игроками»

Главный тренер сборной Грузии Вилли Саньоль прокомментировал победу над Португалией (2:0) в матче Евро-2024.

«Честно говоря, не могу вспомнить, что говорил игрокам перед матчем, но посыл был в том, чтобы показать свой футбол: сохранять дисциплину без мяча, а когда его удастся получить, то играть. Я призвал их вспомнить, как играли, когда им было по 16-17 лет, без лишних мыслей. И сегодня они сделали это блестяще, превзойдя все ожидания.

Когда вы — «маленькая» команда, то понимаете, что терять нечего. Единственное, о чем мы говорили перед турниром, — это чтобы потом не сожалеть о том, что мы не сыграли в свой футбол и не получили от чемпионата столько удовольствия, сколько было нужно. Груза на плечах нет. Наша единственная задача заключалась в том, чтобы грузинский народ гордился своими игроками, и, думаю, мы выполнили ее наилучшим образом», — цитирует пресс-слуэба УЕФА Саньоля.

В 1/8 финала сборная Грузии сыграет с командой Испании, а соперником Португалии будет Словения.