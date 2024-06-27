Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Евро. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Чемпионат Европы

Сегодня, 03:56

Саньоль: «Наша единственная задача заключалась в том, чтобы грузинский народ гордился своими игроками»

Евгений Козинов
Корреспондент
Вилли Саньоль.
Фото AFP
Telegram Дзен

Главный тренер сборной Грузии Вилли Саньоль прокомментировал победу над Португалией (2:0) в матче Евро-2024.

«Честно говоря, не могу вспомнить, что говорил игрокам перед матчем, но посыл был в том, чтобы показать свой футбол: сохранять дисциплину без мяча, а когда его удастся получить, то играть. Я призвал их вспомнить, как играли, когда им было по 16-17 лет, без лишних мыслей. И сегодня они сделали это блестяще, превзойдя все ожидания.

Когда вы — «маленькая» команда, то понимаете, что терять нечего. Единственное, о чем мы говорили перед турниром, — это чтобы потом не сожалеть о том, что мы не сыграли в свой футбол и не получили от чемпионата столько удовольствия, сколько было нужно. Груза на плечах нет. Наша единственная задача заключалась в том, чтобы грузинский народ гордился своими игроками, и, думаю, мы выполнили ее наилучшим образом», — цитирует пресс-слуэба УЕФА Саньоля.

В 1/8 финала сборная Грузии сыграет с командой Испании, а соперником Португалии будет Словения.

 
Хвича Кварацхелия празднует гол в&nbsp;ворота сборной Португалии. Главная сенсация Евро. Грузия обыграла Португалию и вышла в плей-офф — на Испанию!
Источник: https://ru.uefa.com/euro2024/match/2036196--georgia-vs-portugal/
Футбол
Евро-2024
Сборная Грузии по футболу
Сборная Португалии по футболу
Вилли Саньоль
0
Читайте также
Спаллетти резко ответил журналисту на вопрос о составе сборной на Евро-2024
Роналду не забил ни одного гола на групповом этапе Евро-2024
Глава Коми сообщил о 20 пострадавших при сходе вагонов поезда
«Спартак» покупает экс-форварда «Реала», «Зенит» потратит 18 млн евро на португальца. Главные трансферные слухи РПЛ за 26 июня
«Выстрелили в батюшку, подожгли дом, а потом и церковь»
BMW с тремя людьми упал с парковки в Краснодаре. Детали
Популярное видео
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
Материалы сюжета: Евро 2024, плей-офф: главные материалы — расписание и обзоры матчей
Данилу назвал причины поражения Португалии от Грузии в матче Евро-2024
Педру Нету: «Удача была не на стороне сборной Португалии»
Кварацхелия: «Это лучший день в жизни грузинских футбольных болельщиков»
Мартинес: «У нас был со Словенией товарищеский матч, но в воскресенье все будет по-другому»
Ярость Криштиану: не забил Грузии, получил желтую и был недоволен заменой
Мартинес: «Пытались забить, но не получалось, и это придавало Грузии веры в успех»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Кварацхелия: «Даже представить себе не мог, что Роналду вот так подойдет и заговорит со мной»

Масалитин: «Сборная Франции может собраться в нужный момент»