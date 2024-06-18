Салиба: «Надеюсь, что Мбаппе скоро поправится, потому что он нам нужен»

Защитник сборной Франции Вильям Салиба после победы над Австрией (1:0) на Евро-2024 выразил обеспокоенность травмой капитана французов Килиана Мбаппе.

«Это мой первый старт на крупном турнире за сборную Франции, но все прошло хорошо, я доволен. Я еще не видел Килиана Мбаппе, но знаю, что ему было больно, и надеюсь, что ему станет лучше, потому что он нам нужен. Австрия — очень хорошая команда, у них была долгая беспроигрышная сериа, поэтому мы довольны. Есть что исправлять, но самое главное — выиграть первый матч, у нас хорошее начало турнира», — цитирует L'Equipe Салиба.

В следующем матче Франция 21 июня сыграет с Нидерландами, Австрия в этот же день встретится с Польшей.