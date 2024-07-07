Монтелла: «Арда Гюлер очень хорошо сыграл на Евро-2024»

Тренер сборной Турции Винченцо Монтелла оценил игру 19-летнего полузащитника Арды Гюлера на Евро-2024.

«Арда очень хорошо сыграл на этом турнире. Он никогда раньше не играл так стабильно на этом уровне. Это большой опыт для него. Ему еще нет и 20 лет. С опытом он станет еще лучше», — приводит слова Монтеллы УЕФА.

На Евро-2024 Гюлер сыграл за Турцию 5 матчей, забил один гол и отдал две результативные передачи. Турецкая сборная завершила выступление на турнире, проиграв Нидерландам (1:2) в 1/4 финала.