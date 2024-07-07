Монтелла: «Турция показала все, что у нас есть, и провела очень хороший турнир»

Тренер сборной Турции Винченцо Монтелла оценил выступление команды на чемпионате Европы-2024. Турция дошла до 1/4 финала Евро и на этой стадии проиграла Нидерландам (1:2).

«Мы показали все, что у нас есть, и провели очень хороший турнир. Мои коллеги и другие футбольные профессионалы также поздравили нас. У нас много молодых игроков. Они вышли на поле с потрясающим настроем. Я горжусь своими игроками. Эти футболисты заслуживают той любви, которую они получают. После этого чемпионата на Турцию будут смотреть с большим уважением. Сейчас наша цель — Лига наций, которая начнется в сентябре. Затем — квалификация к чемпионату мира 2026 года», — цитирует Монтеллону УЕФА.

Нидерланды в полуфинале Евро-2024 сыграет против Англии. Встреча пройдет 10 июля на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде.