Вирц забил второй по скорости гол в истории чемпионатов Европы

Сегодня, 00:04
Автором первого гола Евро-2024 стал полузащитник сборной Германии Флориан Вирц, который отличился на 10-й минуте матча против Шотландии.
Только один раз в истории чемпионатов Европы бомбардирский список открывался быстрее. В 2004 году грек Георгиос Карагунис отличился уже на 7-й минуте встречи с португальцами.
Также в первые 20 минут первых игр забивали югослав Милан Галич в 1960-м, чехословак Антон Ондруш в 1976-м и поляк Роберт Левандовски в 2012-м.
|
Год
|
Город
|
Автор гола
|
Команда
|
Матч
|
Минута
|
06.07.1960
|
Париж
|
Милан Галич
|
Югославия
|
Франция — 5:4
|
11'
|
17.06.1964
|
Мадрид
|
Хус Переда
|
Испания
|
Венгрия — 2:1 (д.в.)
|
35'
|
05.06.1968
|
Флоренция
|
Драган Джаич
|
Югославия
|
Англия — 1:0
|
88'*
|
17.06.1972
|
Антверпен
|
Герд Мюллер
|
ФРГ
|
Бельгия — 2:1
|
24'
|
16.06.1976
|
Загреб
|
Антон Ондруш
|
Чехословакия
|
Голландия — 3:1 (д.в.)
|
19'
|
11.06.1980
|
Рим
|
Карл-Хайнц Румменигге
|
ФРГ
|
Чехословакия — 1:0
|
57'
|
12.06.1984
|
Париж
|
Мишель Платини
|
Франция
|
Дания — 1:0
|
78'
|
10.06.1988
|
Дюссельдорф
|
Роберто Манчини
|
Италия
|
ФРГ — 1:1
|
52'
|
10.06.1992
|
Стокгольм
|
Янне Эрикссон
|
Швеция
|
Франция — 1:1
|
24'
|
08.06.1996
|
Лондон
|
Алан Ширер
|
Англия
|
Швейцария — 1:1
|
23'
|
10.06.2000
|
Брюссель
|
Барт Гор
|
Бельгия
|
Швеция — 2:1
|
43'
|
12.06.2004
|
Порту
|
Георгиос Карагунис
|
Греция
|
Португалия — 2:1
|
7'
|
07.06.2008
|
Базель
|
Вацлав Сверкош
|
Чехия
|
Польша — 1:0
|
71'
|
08.06.2012
|
Варшава
|
Роберт Левандовски
|
Польша
|
Греция — 1:1
|
17'
|
10.06.2016
|
Сен-Дени
|
Оливье Жиру
|
Франция
|
Румыния — 2:1
|
57'
|
11.06.2021
|
Рим
|
Мерих Демирал, в свои ворота
|
Италия
|
Турция — 3:0
|
53'
|
14.06.2024
|
Мюнхен
|
Флориан Вирц
|
Германия
|
Шотландия — 5:1
|
10'
* Второй матч турнира.