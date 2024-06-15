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Сегодня, 00:04

Вирц забил второй по скорости гол в истории чемпионатов Европы

Кирилл Бурдаков
Статистик
Флориан Вирц.
Фото Reuters
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Автором первого гола Евро-2024 стал полузащитник сборной Германии Флориан Вирц, который отличился на 10-й минуте матча против Шотландии.

Только один раз в истории чемпионатов Европы бомбардирский список открывался быстрее. В 2004 году грек Георгиос Карагунис отличился уже на 7-й минуте встречи с португальцами.

Также в первые 20 минут первых игр забивали югослав Милан Галич в 1960-м, чехословак Антон Ондруш в 1976-м и поляк Роберт Левандовски в 2012-м.

Первые голы в истории чемпионатов Европы

Год

Город

Автор гола

Команда

Матч

Минута

06.07.1960

Париж

Милан Галич

Югославия

Франция — 5:4

11'

17.06.1964

Мадрид

Хус Переда

Испания

Венгрия — 2:1 (д.в.)

35'

05.06.1968

Флоренция

Драган Джаич

Югославия

Англия — 1:0

88'*

17.06.1972

Антверпен

Герд Мюллер

ФРГ

Бельгия — 2:1

24'

16.06.1976

Загреб

Антон Ондруш

Чехословакия

Голландия — 3:1 (д.в.)

19'

11.06.1980

Рим

Карл-Хайнц Румменигге

ФРГ

Чехословакия — 1:0

57'

12.06.1984

Париж

Мишель Платини

Франция

Дания — 1:0

78'

10.06.1988

Дюссельдорф

Роберто Манчини

Италия

ФРГ — 1:1

52'

10.06.1992

Стокгольм

Янне Эрикссон

Швеция

Франция — 1:1

24'

08.06.1996

Лондон

Алан Ширер

Англия

Швейцария — 1:1

23'

10.06.2000

Брюссель

Барт Гор

Бельгия

Швеция — 2:1

43'

12.06.2004

Порту

Георгиос Карагунис

Греция

Португалия — 2:1

7'

07.06.2008

Базель

Вацлав Сверкош

Чехия

Польша — 1:0

71'

08.06.2012

Варшава

Роберт Левандовски

Польша

Греция — 1:1

17'

10.06.2016

Сен-Дени

Оливье Жиру

Франция

Румыния — 2:1

57'

11.06.2021

Рим

Мерих Демирал, в свои ворота

Италия

Турция — 3:0

53'

14.06.2024

Мюнхен

Флориан Вирц

Германия

Шотландия — 5:1

10'

* Второй матч турнира.

Флориан Вирц
Футбол
Евро-2024
Сборная Германии по футболу
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