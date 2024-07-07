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Ван Дейк — о победе над Турцией: «Сборная Нидерландов сделала все, что могла»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Защитник сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк оценил игру команды в матче с Турцией (2:1) в 1/4 финала Евро-2024.

«Сборная Нидерландов сильно начала матч, но затем стала неаккуратной и теряла мяч в опасные моменты. Это случилось несколько раз — не то чтобы мы много отдали. Во втором тайме нужно было постараться сохранять спокойствие и использовать те возможности, которые появляются. У нас это хорошо получилось. Мы сделали все, что могли. Теперь пришло время восстанавливаться и готовиться к еще одному тяжелому матчу [против Англии в среду]», — приводит слова ван Дейка УЕФА.

Команда Рональда Кумана в полуфинале Евро-2024 сыграет против Англии. Встреча пройдет 10 июля на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде.

Вирджил ван Дейк
Евро-2024
Сборная Нидерландов по футболу
Сборная Турции по футболу
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