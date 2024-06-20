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Сегодня, 04:57

Дьяков: «Роналду находится в бешеной физической форме»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший защитник «Динамо» Виталий Дьяков прокомментировал игру нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду в матче Евро-2024 против Чехии (2:1).

«Не сказать, что Роналду феерил в игре с Чехией. Голов забить ему не удалось. Но посмотрим, как он дальше будет проявлять себя на этом турнире. Посмотрите, в какой бешеной физической форме он находится, какое у него тело, как он носится, сколько он тренируется. За всем этим можно наблюдать в соцсетях. И сколько голов забил Роналду за «Аль-Наср» в чемпионате Саудовской Аравии. Там сейчас много мастеровитых футболистов, но забить столько, сколько забил Роналду, никто не смог. Он в порядке. Роналду играет в сборной Португалии — команде, которая претендует на победу на Евро. И играет полный матч. Это о многом говорит», — цитирует «Спорт День за Днем» Дьякова.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/dyakov-ne-skazhu-chto-ronaldu-feeril-v-igre-s-chekhiey
Виталий Дьяков
Криштиану Роналду
Евро-2024
Сборная Португалии по футболу
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