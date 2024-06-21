Дьяков: «Не вижу, за счет чего сербы могут выиграть у Дании»

Бывший защитник «Ростова» и «Динамо» Виталий Дьяков не верит в выход Сербии в 1/8 финала Евро-2024.

«Турнир за турниром Сербия не выходит из группы. На ЧМ в Катаре не вышли, тут рискуют не выйти. Но, честно, я не вижу, за счет чего они могут выиграть у Дании.Выходя в стартовом составе с двумя большими нападающими, при схеме 4-4-2, вы вынуждены грузить через фланги в штрафную. У них этого нет, они пытаются мельчить, выходить зачем-то через центр. Играет Митрович и Влахович в нападении, второй вообще играет в глубине, но это не тот игрок, который будет феерить в подыгрыше. В выход Сербии в плей-офф не верю вообще», — цитирует Vprognoze.ru Дьякова.

Матч 3-го тура группового турнира Евро-2024 Дания — Сербия состоится 25 июня и начнется в 22.00 по московскому времени.