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Сегодня, 13:02

Вивиан назвал позором свист в адрес Кукурельи во время матча с Францией

Марк Кукурелья.
Фото Reuters
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Бывший защитник сборной Испании Дани Вивиан назвал позором свист болельщиков в адрес Марка Кукурельи во время полуфинального матча Евро-2024 со сборной Франции (2:1).

Предположительно, Кукурелью освистывали немецкие болельщики, которые остались недовольны тем, что арбитр не назначил пенальти из-за его игры рукой в четвертьфинальном матче турнира.

«Думаю, это позор, ни один игрок не заслуживает такого. Приходить на стадион, чтобы освистать кого-то — значит не уважать человека, который делает свою работу, и я это совершенно не поддерживаю», — приводит слова Вивиана Cadena SER.

В финале Евро-2024 сборная Испании сыграет с победителем встречи Нидерланды — Англия.

Футбол
Евро-2024
Сборная Испании по футболу
Сборная Франции по футболу
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