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Сегодня, 04:17

Владимир Бут считает сборную Германии главным фаворитом Евро-2024

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Бывший полузащитник дортмундской «Боруссии» Владимир Бут заявил, что считает сборную Германии главным фаворитом Евро-2024.

«Основные фавориты — англичане, французы и немцы. Больше шансов на чемпионство, наверно, у немцев. Конечно, я планирую смотреть чемпионат Европы. Переживать можно было за сборную России, а так как ее сейчас нет, буду просто смотреть», — приводит Metaratings слова Бута.

Евро-2024 пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля. Немецкая сборная сыграет в группе A вместе с Венгрией, Шотландией и Швейцарией.

Источник: Metaratings
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