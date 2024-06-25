Владимир Гранат заявил, что Грузия стала темной лошадкой чемпионата Европы

Бывший футболист «Динамо» и «Рубина» Владимир Гранат рассказал, что думает об игре сборной Грузии на чемпионате Европы.

«Меня в этом турнире радуют грузины, которые являются темной лошадкой. Никто на них не ставил, а они пытаются играть на равных с соперниками. Что касается Кварацхелии, он играет не на своей позиции. Хотя Хвича старается приносить пользу, его позиция лимитирует игру», — цитирует Граната «РБ Спорт».

В 3-м туре группового турнира Грузия сыграет с Португалией. Матч пройдет в среду, 26 июня. Начало — в 22.00 мск.