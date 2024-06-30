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Сегодня, 17:15

Легенда грузинского футбола Гуцаев: «Многие заняли деньги, чтобы поехать на Евро и поддержать сборную»

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Легенда грузинского и советского футбола Владимир Гуцаев, автор гола в финале Кубка обладателей кубков 1981 года, в интервью «СЭ» восхитился болельщиками сборной Грузии.

— Грузинские болельщики поддерживают команду фантастически, и их очень много. До какой степени это вливает в команду энергию и веру?

— Я очень рад за грузинский народ. Потому что эти ребята подарили ему большое счастье и удовольствие. Наш зритель возвратился в большой футбол! После успехов нашей плеяды спустя больше сорока лет Грузия снова попала на футбольную карту Европы. Англичане не хвалят сборную Англии, но хвалят сборную Грузии, итальянцы не в восторге от своей команды, зато в восторге от грузинской команды. Это показатель того, что футбол к нам вернулся. Многие люди заняли деньги, чтобы поехать на Евро и поддержать свою команду!

В 1/8 финала Евро-2024 сборная Грузии сыграет с Испанией. Встреча состоится в воскресенье, 30 июня, и начнется в 22.00 мск.

Хвича Кварацхелия. «Мамардашвили скоро может стоить дороже Алиссона, а Хвиче пора уходить из «Наполи» в более сильный клуб». Интервью легенды грузинского футбола Гуцаева

Евро-2024
Сборная Грузии по футболу
Сборная Испании по футболу
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