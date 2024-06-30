Гуцаев: «Хвиче будет лучше сменить клуб на более сильный, чем нынешний «Наполи»

Легенда грузинского и советского футбола Владимир Гуцаев, автор гола в финале Кубка обладателей кубков 1981 года, в интервью «СЭ» высказал мнение, что Хвиче Кварацхелии для развития карьеры лучше сменить клуб на более высококлассный, чем сегодняшний «Наполи».

— Хотите, чтобы Хвича остался или ушел из «Наполи»? Ему дальше где расти?

— «Наполи» для меня никогда не был большой командой. Я играл с ними несколько раз и знаю, кто это такие. Однажды эта команда состоялась — благодаря Диего Марадоне, величайшему игроку, от Бога, который не только «Наполи» поднял, но и сборную Аргентины.

В прошлом сезоне «Наполи», теперь уже с Хвичей, снова стал чемпионом более чем 30 лет спустя. И в этом, по мне, очень много случайности, совпадений. А сегодня это команда, которая на своем месте — том, которое она занимала десятки лет до этого и будет занимать десятки лет после. Поэтому сменить клуб на более сильный, считаю, для него намного лучше, чем остаться!

В 1/8 финала Евро-2024 сборная Грузии сыграет с Испанией. Встреча состоится в воскресенье, 30 июня, и начнется в 22.00 мск.