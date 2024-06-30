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Сегодня, 16:45

Гуцаев — о тренере сборной Грузии: «У меня расходятся мнения с Саньолем по использованию ряда игроков»

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Легенда грузинского и советского футбола Владимир Гуцаев, автор гола в финале Кубка обладателей кубков 1981 года, в интервью «СЭ» поделился мнением о французском главном тренере сборной Грузии Вилли Саньоле.

— Вилли Саньоль не полностью доверяет Чакветадзе и Гвелесиани, то оставляя их в запасе, то рано меняя. И это вызывает у журналистов вопросы.

— У всех есть свое мнение. У тренеров, болельщиков, журналистов, у меня как большого футболиста... Мне эти игроки нравятся. Я бы их ставил с начала матчей и по возможности не менял. У Саньоля другое мнение, и решать ему. Потому что у него свои требования к игрокам и он, а не мы, отвечает за результат. И дает его.

— Насколько вы удовлетворены работой Саньоля помимо результата — по уровню готовности, выбору стартового состава, заменам?

— Работа тренера — давать результат. Сначала он впервые в истории вывел команду на Евро. Потом вышел там из группы. Что еще мы можем от него просить и требовать?! Кроме как спасибо ему сказать просто нечего.

— Насколько велика роль Саньоля в двух этих достижениях, по-вашему?

— Тренер за все отвечает — и за победы, и за поражения. Так что сейчас он на белом коне! Саньоль показывает, что справляется со всеми проблемами. У сборной Грузии было много тренеров, но таких успехов не было ни у кого.

— Грузинские журналисты упрекают его за то, что не взял на турнир молодых талантливых защитников — центрального Сабу Сазонова из «Торино», латераля Ираклия Азарова из «Шахтера». Вы бы взяли?

— Сазонов пока еще нигде постоянно не играл и ничего не показал. А вот Азаров — и это я говорил и в грузинской прессе, и на телевидении, — по моему мнению, был достоин участия в Евро. Потому что в нынешней сборной есть несколько игроков, которых Саньоль, уверен, ни при каких обстоятельствах не поставил бы на игру, даже не выпустил на замену. Так что взять Азарова на этот чемпионат не было бы никаких проблем.

— Как главный тренер это объяснял?

— Тем, что у него есть Цитаишвили, Шенгелия и на этой позиции все нормально.

В 1/8 финала Евро-2024 сборная Грузии сыграет с Испанией. Встреча состоится в воскресенье, 30 июня, и начнется в 22.00 мск.

Хвича Кварацхелия. «Мамардашвили скоро может стоить дороже Алиссона, а Хвиче пора уходить из «Наполи» в более сильный клуб». Интервью легенды грузинского футбола Гуцаева

Евро-2024
Сборная Грузии по футболу
Вилли Саньоль
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