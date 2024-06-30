Гуцаев: «Мужским поступком со стороны Криштиану было бы отказаться от игры за сборную»

Легенда грузинского и советского футбола Владимир Гуцаев, автор гола в финале Кубка обладателей кубков 1981 года, в интервью «СЭ» резко высказался об игре Криштиану Роналду на Евро-2024.

— Как вам Хвича? Первый матч на Евро ему совсем не удался, но победный гол с Португалией, который, по сути, вывел команду в плей-офф, окупает все.

— Нельзя от футболиста любого ранга, будь то даже Пеле или Марадона, Месси или Роналду, ждать великолепной игры во всех играх. Да, он должен стараться ее показать, но не всегда это получается, поскольку со стороны соперников к нему внимания в десять раз больше, чем к любому другому игроку. В матче с Португалией Хвича еще раз показал свой класс.

— Можно сказать, переиграл Криштиану в противостоянии двух «семерок», с которым они даже обнялись перед началом матча.

— Я вам по этому поводу вот что честно скажу. Тони Кроос, который сейчас играет великолепно, тем не менее объявил, что в 34 года после этого Евро заканчивает карьеру. Думаю, что мужским поступком со стороны Криштиану было бы играть за клуб, в котором он сейчас играет, и отказаться от выступлений за сборную. Потому что это уже выглядит смешно.

Сборная Португалии в 1/8 финала Евро-2024 сыграет со Словенией. Встреча состоится в понедельник, 1 июля, и начнется в 22.00 мск.