Гуцаев: «Из тех португальцев, что играли против Грузии, в свою команду не взял бы никого»

Легенда грузинского и советского футбола Владимир Гуцаев, автор гола в финале Кубка обладателей кубков 1981 года, в интервью «СЭ» оценил матч с Португалией, который вывел сборную Грузии в плей-офф Евро-2024.

— Насколько большой неожиданностью для вас стало то, что сборная Грузии вышла из группы Евро-2024?

— Я верил в то, что у нас хорошая команда, укомплектованная во всех линиях. Великолепный вратарь, что немаловажно. Тем более, когда узнал, что португальцы выйдут на матч практически вторым составом, это уже дало нам 50 на 50. Честно скажу — будь я тренером, никого не захотел бы к себе взять из той португальской команды, что была на поле против Грузии!

— Даже Криштиану Роналду и Жоау Феликса?

— Никого! И наоборот, взял бы несколько человек из грузинской сборной. Это мое субъективное мнение. Вратаря Мамардашвили, полузащитников Кочорашвили и Чакветадзе, форвардов Кварацхелию и Микаутадзе...

В 1/8 финала Евро-2024 сборная Грузии сыграет с Испанией. Встреча состоится в воскресенье, 30 июня, и начнется в 22.00 мск.