Влашич получил травму на тренировке и пропустит Евро-2024

Полузащитник сборной Хорватии Никола Влашич выбыл из строя до конца чемпионата Европы по футболу, сообщила пресс-служба национальной команды.

26-летний футболист получил мышечную травму на тренировке и не сможет продолжить участие в турнире.

«Мне очень жаль, что эта новая травма не позволит мне помочь команде. Я сделал все возможное, чтобы быть готовым, и я хотел бы поблагодарить главного тренера и тренерский штаб за предоставленную возможность. Я верю в эту команду и уверен, что они добьются успеха — я буду их самым большим болельщиком!» — заявил Влашич.

В первом туре группового турнира Евро-2024 сборная Хорватии крупно уступила Испании (0:3). Влашич попал в заявку команды на эту игру, но так и не появился на поле. Следующий матч на турнире хорваты проведут против Албании. Встреча состоится 19 июня и начнется в 16.00 по московскому времени.

Чемпионат Европы по футболу проходит в Германии с 14 июня по 14 июля.