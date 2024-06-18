Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Евро. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Чемпионат Европы

Сегодня, 13:04

Влашич получил травму на тренировке и пропустит Евро-2024

Алина Савинова
Никола Влашич.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Полузащитник сборной Хорватии Никола Влашич выбыл из строя до конца чемпионата Европы по футболу, сообщила пресс-служба национальной команды.

26-летний футболист получил мышечную травму на тренировке и не сможет продолжить участие в турнире.

«Мне очень жаль, что эта новая травма не позволит мне помочь команде. Я сделал все возможное, чтобы быть готовым, и я хотел бы поблагодарить главного тренера и тренерский штаб за предоставленную возможность. Я верю в эту команду и уверен, что они добьются успеха — я буду их самым большим болельщиком!» — заявил Влашич.

В первом туре группового турнира Евро-2024 сборная Хорватии крупно уступила Испании (0:3). Влашич попал в заявку команды на эту игру, но так и не появился на поле. Следующий матч на турнире хорваты проведут против Албании. Встреча состоится 19 июня и начнется в 16.00 по московскому времени.

Чемпионат Европы по футболу проходит в Германии с 14 июня по 14 июля.

Никола Влашич
Футбол
Евро-2024
Сборная Хорватии по футболу
Чемпионат Европы по футболу
9
Обсудить
Читайте также
Стало известно, почему отменили два гола Лукаку в матче со Словакией
Хвича рассказал о тяжелой жизни в Москве
Эксперт рассказал, как получить дополнительные баллы для поступления в вуз
Автогол, ужасный промах Мбаппе, разбитая голова Гризманна и нос Килиана. Что случилось в матче сборных Австрии и Франции
Путин указал на попытки США затянуть конфликт на Украине
Что известно об отравлении едой из доставки в Москве. Главное
Популярное видео
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
Материалы сюжета: Евро 2024, групповой турнир: главные материалы — расписание и обзоры матчей
В Дортмунде из-за непогоды закрыли фан-зону в день матча Турция — Грузия
Сборная Украины тяжело пережила поражение от Румынии. Лунин извинялся, тренера попросили покинуть раздевалку
Губерниев — о травме Мбаппе: «Даже без него французы могут до финала дойти»
Дансо — о травме Мбаппе: «Мне очень жаль. Желаю Килиану скорейшего выздоровления»
Булыкин — о травме Мбаппе: «Будет тяжеловато полностью заменить его»
«Бельгия стала разочарованием турнира, это первое поражение при Тедеско». СМИ — о главных событиях Евро
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Павлюченко — о травме Мбаппе: «Перелом носа — это не ногу сломать или череп»

Булыкин — о травме Мбаппе: «Будет тяжеловато полностью заменить его»