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Сегодня, 01:05

Джокович и Попырин спародировали игру в футбол во время матча Уимблдона

Ана Горшкова
Корреспондент
Новак Джокович.
Фото Reuters
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Английская публика во время матча третьего круга Уимблдона-2024 между сербом Новаком Джковичем и австралийцем Алексеем Попыриным бурно отреагировала на выход Англии в полуфинал Евро-2024.

Джокович готовился принимать подачу Попырина, но в этот момент зрители начали аплодировать и кричать, так как английская сборная по пенальти обыграла Швейцарию (1:1, пенальти — 5:3) в четвертьфинале чемпионата Европы. Теннисисты остановились и спародировали игру в футбол: Новак изобразил, что бьет по мячу, а Попырин показал, будто пытается отбить мяч.

Джокович обыграл Попырина со счетом 4:6, 6:3, 6:4, 7:6 (7:3). В четвертом круге Уимблдона серб сыграет с датчанином Хольгером Руне.

Теннис
Евро-2024
Уимблдон
Сборная Англии по футболу
Новак Джокович
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