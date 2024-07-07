Джокович и Попырин спародировали игру в футбол во время матча Уимблдона

Английская публика во время матча третьего круга Уимблдона-2024 между сербом Новаком Джковичем и австралийцем Алексеем Попыриным бурно отреагировала на выход Англии в полуфинал Евро-2024.

Джокович готовился принимать подачу Попырина, но в этот момент зрители начали аплодировать и кричать, так как английская сборная по пенальти обыграла Швейцарию (1:1, пенальти — 5:3) в четвертьфинале чемпионата Европы. Теннисисты остановились и спародировали игру в футбол: Новак изобразил, что бьет по мячу, а Попырин показал, будто пытается отбить мяч.

Джокович обыграл Попырина со счетом 4:6, 6:3, 6:4, 7:6 (7:3). В четвертом круге Уимблдона серб сыграет с датчанином Хольгером Руне.