Врачи приняли решение не делать операцию Мбаппе по поводу травмы носа

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе, получивший серьезный удар по носу в матче Евро-2024 с Австрией (1:0), сдал первые медицинские тесты в больнице Дюссельдорфа.

Как сообщает L'Equipe, после первых осмотров врачи приняли решение не проводить хирургическое вмешательство. Игрок, возможно, даже может попасть в заявку команды на следующий матч турнира. Решение будет за тренерским штабом сборной Франции.

«Все будет хорошо, никакой операции», — отметил президент Федерации футбола Франции (ФФФ) Филипп Диалло.

В следующем матче Франция 21 июня сыграет с Нидерландами, Австрия в этот же день встретится с Польшей.