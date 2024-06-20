Вратарь ЦСКА Шайхутдинов — о 1-м туре Евро: «Англия очень разочаровала — ожидал от нее большего»

Вратарь ЦСКА Владимир Шайхутдинов рассказал «СЭ» об эмоциях от 1-го тура чемпионата Европы.

— Следите за чемпионатом Европы?

— Да, болею за Италию.

— Какое впечатление от 1-го тура?

— Англия очень разочаровала — ожидал от нее большего. А вот немцы и испанцы, наоборот, порадовали.

— А итальянцы?

— Итальянцы начали не очень, но потом исправились. Посмотрим, как дальше будут играть.

— Какой матч 1-го тура назвали бы самым ярким?

— Игру Турции и Грузии, — сказал Шайхутдинов.

Сборная Англии обыграла Сербию (1:0) в 1-м туре группового турнира чемпионата Европы. Команда Гарета Саутгейта с 3 очками лидирует в группе. В следующем матче англичане 20 июня сыграют против Дании. Начало — в 19.00 по московскому времени.

Денис Сафронов