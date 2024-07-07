Вратарь «Динамо» Лунев не согласен с критикой чемпионата Европы

Голкипер «Динамо» Андрей Лунев поделился мнением о чемпионате Европы, который проходит в Германии.

«А мне нравится. Если тактически смотреть, то мне действительно нравится, в частности как вратари играют на выходах. Почему тогда так много критики от болельщиков? Болельщики не понимают, им нужны голы и зрелище, но есть нюансы, которые видны только профессионалам. Я получаю удовольствие», — цитирует Лунева ТАСС.

В полуфинальных матчах чемпионата Европы сборная Нидерландов сыграет с Англией 10 июля. Днем ранее Испания встретится с Францией.