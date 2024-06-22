Вратарь Лунин отреагировал на непопадание в состав сборной Украины на матч со Словакией

Голкипер сборной Украины Андрей Лунин отреагировал на то, что в матче против Словакии во втором туре группового этапа чемпионата Европы (2:1) в воротах играл Анатолий Трубин.

«Я понимаю, почему в матче со Словакией остался в запесе: поражение в прошлой игре — это моя вина. Мы здесь команда», — приводит слова голкипера «Реала» RT со ссылкой на Tribuna.

Украина набрала 3 очка и вышла на второе место в группе Е. Словакия с таким же количеством баллов расположилась на строчку ниже, уступая сопернику по дополнительным показателям.

В заключительном туре группового турнира украинцы встретятся с Бельгией, а сборная Словакии сыграет против Румынии. Оба матча пройдут 26 июня.