Мамардашвили: «Одно очко на Евро — это историческое событие для Грузии»

Вратарь сборной Грузии Георгий Мамардашвили прокомментировал ничью в матче с Чехией (1:1) в групповом турнире Евро-2024.

«Было бы потрясающе, если бы сборная Грузии взяла три очка, нам немного не хватило, но даже одно очко — это прекрасно. Это историческое событие для всей Грузии.

Мы хотим выйти из группы и знаем, насколько сильная сборная Португалии», — приводит Idnes слова вратаря.

Грузия и Чехия набрали по 1 очку после двух матчей Евро-2024, команды занимают 4-е и 3-е места в группе F, соответственно.

26 июня Грузия сыграет с Португалией, Чехия в этот же день встретится с Турцией.