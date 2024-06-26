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26 июня, 22:53

Чанов: «Доннарумма подтвердил класс. Но мы не можем его сравнить с Сафоновым»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов рассказал, кто из голкиперов впечатлил его на Евро-2024.

«В основном вратари, уже чего-то достигшие, подтвердившие свою значимость. И хорошее впечатление пока производит грузинский вратарь (Мамардашвили), но посмотрим, как будет дальше. Долгий срок предполагает нормальное психологическое состояние игрока. Что насчет Доннаруммы? Об этом я и говорю. Игрок, подтвердивший класс. Ему же давно не 16 лет. Вратари на турнире почти не ошибаются, была разве что одна совместная ошибка у турок, когда закатили мяч в свои ворота.

Каковы шансы Сафонова конкурировать с ним в «ПСЖ»? Пусть Сафонов доедет до Парижа, начнет тренироваться, а там и видно будет. Сейчас мы не можем сравнить наших вратарей. Нас туда не пускают, приходится смотреть только по внутреннему чемпионату. А хочется, чтобы силы можно было проверить и на международном, европейском уровне. На настоящем», — приводит слова Чанова «Спорт День за Днем».

Источник: Спорт День за Днем
Вячеслав Чанов
Джанлуиджи Доннарумма
Матвей Сафонов
Евро-2024
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